«Изрезал жену, изувечил лицо дочери»: в Якутске мужчина пытался расправиться с собственной семьей

Фото: СК Якутии

В Якутске задержали местного жителя, который пытался убить жену и дочь. По данным СК, трагедия произошла 18 сентября – мужчина утром вернулся домой и с порога бросился на родных с ножом.

Якутянин нанес несколько ударов по шее и рукам жене, а потом переключился на свою 5-летнюю дочь. Изверг начал резать лицо ребенка – по словам правоохранителей, девочка оказалась обезображена так, что ее внешность больше не будет прежней.

От дальнейшей расправу семью спасли соседи – они услышали крики, вызвали полицию и вломились к неадеквату. Их взору предстала кошмарная картина, потому что квартира была буквально забрызгана кровью жертв. Что стало причиной поведения мужчины пока неясно, но его задержали и поместили под стражу.

На 27-летнего мужчину завели сразу несколько уголовных дел, о покушении на убийство и тяжких телесных, повлекших «неизгладимое обезображивание лица». С семьей изверга сейчас работают врачи, следователи устанавливают мотивы преступника.

Фото: СК Якутии

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