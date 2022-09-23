Референдум о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в Якутии: когда и где пройдет

Фото: ЦИК Якутии

27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации.

Об этом сообщает ЦИК Якутии.

Кто голосует?

Жители Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, проживающие за пределами этих регионов. Для них подготовлены избирательные участки в России, в том числе и в Якутии.

Например, в Нерюнгри голосовали шахтеры из Донбасса, вынужденные уехать из родных мест и работающие сегодня в угледобывающих предприятиях Якутии.

Когда началось голосование?

Голосование началось уже сегодня, 23 сентября и продлится по 27 сентября. Помещения для голосования оборудованы стационарными и переносными ящиками, кабинами для тайного голосования, переносными ширмами. Участковые комиссии обеспечены в необходимом количестве всем необходимым для работы. Бюллетени доставлены.

Где можно проголосовать?

В Якутии организованы три участка – в Якутске, Нерюнгри и Мирном. Помещения для голосования расположены по следующим адресам:

– Якутск, Дворец спорта "50 лет Победы", ул. Орджоникидзе, дом 28, телефон: 8 (4112) – 40-80-97

– Нерюнгри, ООО «Жилищное хозяйство», проспект Дружбы Народов, дом 7, телефон: 8 (41147) – 4-23-44

– Мирный, здание ДК "Алмаз", ул. Ленина, дом 17, телефон: 8 (41136) – 3-61-53, 8-914-113-97-02

По всем вопросам можно связаться с «горячей линией» ЦИК России –800-200-00-20.

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