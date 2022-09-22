Судоводитель в Якутии получил условный срок за гибель пассажира от переохлаждения

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ

40-летний житель Якутии признан виновным в опрокидывании лодки, в результате которого от переохлаждения погиб один из пассажиров. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 27 мая этого года. Владелец лодки «Крым» двигался по затопленной части сенокосного угодья реки Амга. В лодке помимо него также находилось три пассажира. Внезапно лодка наехала на столб и опрокинулась и все люди оказались в холодной воде.

Они смогли выбраться на берег, но один из пассажиров скончался от переохлаждения через непродолжительное время.

По данным следствия и суда, у подсудимого не было прав на управление маломерным судном. Кроме того, он не обеспечил безопасность пассажиров и не убедился в отсутствии водных препятствий.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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