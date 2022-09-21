Пьяный мужчина без причины избил проходившего мимо него мальчика в Якутске

Фото: KP.RU

Вечером в пятницу, 16 сентября, в районе порта Якутска пьяный мужчина без всякой на то причины напал на спешивших в школу детей и избил одного из них. Пострадавшему ребенку всего 10 лет, у мальчика сотрясение мозга и шок.

О происшествии «КП — Якутия» рассказал его отец.

«Сын учится в 38-й школе, и в 6 вечера у нас там должно было пройти родительское собрание. А до него он вместе с другом играл возле детсада „Радуга“. Потом они пошли к нам на собрание. И вот по дороге этот пьяный ни с того ни с сего просто напал на проходивших мимо детей», — поведал он.

Нападение произошло около 17:30-17:40 у автостоянки на Можайского, 15/5г и школы №30.

Мальчик, никак этого не ожидавший, испугался и от шока не смог ни кричать, ни плакать. К счастью, мимо проходила женщина и заметила происходящее. Она стала кричать: что вы позволяете себе, почему избиваете ребенка?

Это услышал другой мужчина, который тоже оказался рядом. Он немедля прибежал на помощь и оттащил пьяного от ребенка. Затем спаситель сел в такси и уехал. А напуганные дети дошли наконец до школы и все рассказали родителям.

Те тут же приехали на место происшествия и нашли пьянчугу лежащим на земле. Вызвали полицию и сдали его правоохранителям.

У ребенка гематома, сотрясение мозга и психологическая травма.

Очевидцы нападения пьяного на ребенка, откликнитесь!

Как сообщил собеседник редакции, нападавший совсем не помнит, что случилось и почему он вдруг атаковал проходивших мимо школьников.

И чтобы помочь следствию раскрыть всю картину произошедшего, просят отозваться свидетелей, а именно спасших ребенка мужчину и женщину. Контактный номер 89241772000.

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