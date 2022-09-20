К концу сентября в Якутии появится миллионный житель

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Якутия к концу этого месяца, по предварительным подсчетам, превратится в регион-миллионник. Об этом в соцсетях сообщили организаторы, ответственные за проведение праздничных мероприятий к 100-летию ЯАССР.

«По предварительным подсчетам, уже к концу сентября в Якутии появится 1 000 000 житель! В это историческое для всех якутян время Глава региона Айсен Сергеевич Николаев своим указом учредил социальную выплату для всех детей, рожденных в год столетия Якутии», – говорится в заявлении.

Власти напомнили, что родители, в чьих семьях в этом году родились или еще родятся дети, получат по 100 тысяч рублей. Видимо, акция возымела свое действие – за минувшие восемь месяцев этого года в Якутии родились более 7,5 тысяч детей.

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