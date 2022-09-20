Расписание осенних ярмарок в школах Якутска в 2022 году: где можно закупиться домашней едой по символичной цене

Фото: rscoshi-ykt.ru

В школах Якутска традиционно проходят осенние ярмарки. Родители и дети приносят туда на продажу разные варенья, соленья, лечо, аджику, напитки, а также ароматную выпечку и другие продукты.

Как правило, цены на таких ярмарках устанавливают существенно ниже рыночных. И можно закупиться вкусной домашней едой по невысокой цене, а заодно и сделать доброе дело, пополнив фонд класса или школы.

Редакция «КП — Якутия» предлагает посмотреть расписание, где и когда в 2022 году пройдут осенние ярмарки.

Среда, 21 сентября

12:30 и 13:30 — национальная гимназия «Айыы кыһата». Адрес: 203-й микрорайон.

Пятница, 23 сентября

12:30 — Саха гимназия . Адрес: Центральный округ, улица Петра Алексеева, 49.

Суббота, 24 сентября

10:00 — Школа №10. Адрес: рабочий городок, улица Кальвица, 5 к1.

10:00-19:00 — Якутская городская национальная гимназия. Адрес: Центральный округ, улица Пояркова, 16.

12:00 — Школа №33. Адрес: 202-й микрорайон, 21.

12:00 — Школа №26. Адрес: Центральный округ, улица Ярославского, 21.

12:30 — Школа №25. Адрес: Сайсарский округ, улица Якова Потапова, 6а.

Школа №31. Адрес: студгородок, улица Каландаришвили, 34.

В некоторых образовательных учреждениях ярмарки уже прошли, а в некоторых проводиться не будут.

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