Убил коллегу и лег спать рядом. На золотодобывающем участке Якутии мужчина застрелил своего коллегу

Ружье, из которого был сделан роковой выстрел. Фото: СУ СК РФ по Якутии

Житель Алданского района был признан виновным в убийстве своего коллеги. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

Трагедия произошла на золотодобывающем участке 11 мая этого года. Они вместе распивали алкоголь в балке участка и поссорились. Вместо того, чтобы решить конфликт словами или на худой конец, кулаками, подсудимый схватил свое ружье ИЖ-94 «Север» и выстрелил своему оппоненту в голову.

Коллега упал на пол и скончался. А убийца остался в помещении и некоторое время спал на кровати рядом с телом погибшего. Позже он был задержан и по ходатайству следователя помещен под стражу.

Было заведено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Суд признал его виновным. Мужчина получил восемь лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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