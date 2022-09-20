«На честном слове и на одном крыле». В Якутии самолет Ан-24 пролетел два часа на одном работающем двигателе

Фото: АК Полярные авиалинии

19 сентября при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту «Усть-Куйга – Якутск», у самолета Ан-24 произошли неполадки с левым двигателем.

Об этом «КП – Якутия» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит воздушное судно.

В авиакомпании отметили, что несмотря на это, в 17:55 самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Якутска. Экипаж и пассажиры не пострадали. На борту находилось пять членов экипажа, командир воздушного судна, 32 пассажира (из них четверо несовершеннолетних), а также груз.

Территориальное управление Росавиации проводит проверку по данному факту.

Как пишут в соцсетях пассажиры воздушного судна, самолет летел почти два часа только с одним работающим двигателем. Экипаж показал свой высокий профессионализм, посадив судно на одном исправном двигателе.

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