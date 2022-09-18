Между Якутском и Нижним Бестяхом запустили скоростные катера «Валдай»

Фото: газета «Эркээйи»

По маршруту Якутск – Нижний Бестях – Якутск начал курсировать скоростной пассажирский катер «Валдай-9», сообщает районная газета «Эркээйи».

Катера запустило ООО «Ленатурфлот». Отмечается, что стоимость проезда – 300 рублей. Детям до 5 лет проезд бесплатный, без предоставления места. С 5 до 10 лет - 50% от стоимости билета.

Фото: газета «Эркээйи»

Сесть на катер в Якутске можно в Речпорту. А причал в Нижнем Бестяхе находится под горой, на причале «Ленатурфлот».

Как сообщалось ранее, паромная переправа на реке Лене между городом Якутском и поселком Нижний Бестях планирует завершить работу ориентировочно 16-22 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях может закрыться 16-22 октября (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.