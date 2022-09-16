Вонзила мужу нож в спину: жительница Якутии получила семь лет колонии за убийство супруга

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жительница города Мирного признана виновной в убийстве своего мужа, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как выяснило следствие, супруги поссорились дома по бытовым причинам. Но злость и обида женщины оказались настолько сильными, что она пошла на кухню и взяла нож. Ее муж в это время сидел на диване. Подсудимая подошла к нему сзади и вонзила нож в грудную клетку.

Удар пришелся в левое легкое и сердце. Мужчина умер на месте.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с нее 800 тысяч рублей в пользу сестры убитого в качестве возмещения морального вреда. Также виновная должна возместить расходы на погребение убитого мужа.

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