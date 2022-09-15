В Якутске курьер inDriver обманул глухонемую девушку

Фото: Novosti_yakutska

В среду, 14 сентября, вело/пеший курьер inDriver взял заказ на доставку у глухонемой жительницы Якутска, получил оплату, но не забрал и не доставил посылку. Жалоба девушки-инвалида появилась в паблике Novosti_yakutska.

Она опубликовала в сервисе заказ на доставку вечером около 18:45. На ее объявление откликнулся молодой человек по имени Арсентий. Они договорились, и клиентка перевела курьеру 250 рублей.

Фото: Novosti_yakutska

Но получив деньги, тот отменил заказ, удалил все сообщения в ватсапе, заблокировал номер и пропал.

Девушка обратилась с жалобой в службу поддержки.

«Я много раз заказывала через Индрайвер. Все нормально было. Сейчас я в первый раз в шоке. Почему он так поступил?» — пишет она.

Фото: Novosti_yakutska

Редакция «КП — Якутия» пыталась связаться с Арсентием, но в данный момент его телефон выключен.

Комментарий inDriver

Мы также обратились за комментарием в inDriver.

«Мы уже начали внутреннюю проверку. Предварительно аккаунт курьера заблокирован. С пострадавшей девушкой находимся на связи. До выяснения причин мы не можем прокомментировать, намеренно или нет курьер совершил этот поступок. Он сотрудничает с нами больше полугода и раньше жалоб на него не поступало. В случае если информация подтвердится, он будет навсегда заблокирован. Стоимость заказа девушке будет компенсирована», — сообщили в пресс-службе компании.

Также там добавили, что по официальному запросу полиции они могут предоставить всю информацию о курьере.

inDriver — международный интернет-агрегатор услуг пассажирских, грузовых и междугородних перевозок. Все условия поездки определяются по договоренности между водителем и пассажиром (заказчиком).

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