«Такого в обычной жизни никогда не испытаешь». Тревел-ведущий Максим Кардозу — о разных уголках России

Тревел-ведущий Максим Кардозу. Фото предоставлено героем публикации

Ведущий программы «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу специально для «КП — Якутия» откровенно рассказал о своих злоключениях, впечатлениях о разных уголках России и поделился секретом, где есть нераскрученные, но интересные для туризма места, которые в скором времени могут обрести популярность.

Максим родом из Якутска. Тревел-блогером на федеральном телеканале начал работать в прошлом году и уже успел за два года посетить более ста российских городов. Команда была на Кавказе, в Хакасии, Твери, Дагестане, Бурятии, Карелии, Томской области, Северной Осетии и в куче других мест.

А вот в родной для ведущего Якутии съемки не проходили. Просто, как оказалось, из-за столетнего юбилея республики в этом году уже запланировано очень много проектов об этом регионе, поэтому руководство решило притормозить с поездкой в Якутию.

Где был самый треш

Васюганские болота. Фото: cyrillitsa.ru

На Васюганских болотах в Томской области. Это одни из самых больших болот в мире, расположены в междуречье Оби и Иртыша.

— Нас отправили в минус 40. Туда невозможно доехать на машине, и мы ехали на снегоходах — 10 часов прыгали по кочкам. Это очень тяжело. Я там чуть не умер: у тебя все отваливается от холода и ветра, спина, ноги, руки. Ты не понимаешь вообще, что происходит. И еще нужно держаться за арматуру, потому что иначе упадешь.

Потом ты приезжаешь, а там такая охотничья сторожка, понятное дело, не отоплена. И ты сам рубишь дрова, топишь, ешь подножный корм и т.д. Это было жутко тяжело. Такого в обычной жизни никогда не испытаешь. Я думаю, посмотрит зритель эту передачу и никогда туда не поедет.

Фото предоставлено героем публикации

У нас там была фотоохота на оленя, погружение в природу.

Мистический случай

Это произошло в Хакасии. Съемочная команда умудрилась разбить коптер об единственный камень в голой степи. Камень был не обычный, а родовой: хакасы очень чтят память предков. И задача была как раз снять ритуал. Но гости не сделали подношения духам, и, как объяснили сопровождающие, те их таким образом наказали.

— Там на тысячи километров ничего нет, просто поле, и стоит этот камень один. Но коптер потерял все спутники и полетел прямо на меня. Со всей дури чуть не сшиб, врезался в этот камень и разлетелся на куски. Я испугался, если честно. Еще бы чуть-чуть, и он бы меня задел. Все потом смеялись, что в степи мы нашли единственный камень и разбили об него коптер.

Группу тут же попросили уйти и начали ритуал подношения духам.

Пустили на закрытый объект

У ведущих телепередач есть свои бонусы. Так, команде удалось получить допуск на закрытый объект в Ханты-Мансийском округе — на бурильные установки Роснефти. По словам собеседника редакции, туда не пустили других представителей СМИ, но именно им каким-то чудом разрешили. И они своими глазами увидели, как добывают черное золото.

— Я почему-то думал, что нефть типа как река или море под землей. И над ней просто бурят трубку и высасывают ее. А оказывается, нефть находится в пористой породе и никакого океана под землей нет. А добывают ее под большим давлением. Т.е. на землю давят, и за счет этого давления капельки нефти выходят наружу и попадают в трубу. Это сложнейшее производство.

Фото предоставлено героем публикации

Не настоящий якут

Как признается сам Максим, его коллеги-операторы — большие энтузиасты, которые могут организовать за три минуты костер, палатку, найти еду и воду, где их вообще нет. А он сам ничего не умел.

— Они мне говорят: ты не настоящий якут, что же ты не умеешь ничего. Ну так я вырос в Якутске, говорю. И не знаю, например, как сделать из коровьих какашек дрова. Но теперь я это все умею: ездить на лошади, доить корову, развести костер. Я теперь знаю, с какой стороны нужно разворачивать это «космическое» одеяло, что можно и нельзя есть. Различаю, где понос-ягода, а где брусника, — смеется рассказчик.

Пока нераскрученные, но интересные для туризма места

На наш вопрос, какие места в России стоит посетить, тревел-блогер ответил: Дагестан. Почему? Потому что там есть все.

— Это такой регион, который, на мой взгляд, будет в тренде. Там есть море, и горы, и тысячелетняя история, и архитектура, и археология, и невероятной красоты природа, и кухня, и радушный народ. Для меня там соединилось абсолютно все. Хочешь с ребенком поваляться на пляже — вот тебе песчаные километры. Хочешь в горы — вот тебе просто потрясающие горы, водопады, пастбища и т.п.

Единственно — там пока не хватает сервиса. Жители немножко не умеют бороться за туриста. Однако, по мнению Максима, они уже начали понимать, что к ним едут люди, и лет через десять Дагестан расцветет в плане туризма.

Дагестан. Дербент Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще одно место, которое потрясло опытного путешественника, — плотина Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. Это самая высокая плотина в России и седьмая в мире.

— Я как увидел это, у меня аж волоски на руках поднялись от осознания того, что это сделал человек. Это просто невозможно! Как?! Как это сделали?! Это настолько круто вообще, — не сдержал эмоций собеседник.

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Третий регион, в которое он порекомендовал съездить, — Северная Осетия.

— Просто уан лав, сердечко. Находится на Кавказе, но народ православный. Единственные кавказцы в России, которые не исповедуют ислам. И они очень добродушные, с открытым сердцем, и это во всем. И у них так чисто, — признается в своей симпатии скиталец.

Северная Осетия. Цейское ущелье Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Из мест, где он еще не был, Максим хотел бы побывать в Калмыкии, на Камчатке и Сахалине. Он признался, что хотя сам с Дальнего Востока, но еще не успел там побывать.

— И вообще, у нас классная страна. Мы все знаем, что Россия большая. Но я никогда не понимал насколько. И сейчас, во время работы на программе, летишь в какой-нибудь регион, а там такое разнообразие, такие люди разные: культура совершенно другая, языки другие, еда, погода, природа. И ты понимаешь, насколько Россия ОГРОМНАЯ. Это непередаваемое ощущение.

Здесь есть на что посмотреть и есть куда поехать. Просто надо начать это делать.

Фото предоставлено героем публикации

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