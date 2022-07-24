Якутский фильм «Дьулуур: мас-рестлинг» получил спецприз Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Фото: Кинопоиск

В городе Барнаул Алтайского края завершился XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. По его итогам якутская спортивная драма «Дьулуур: мас-рестлинг» была отмечена спецпризом.

23 июля фильм «Дьулуур: мас-рестлинг» режиссера Валентина Макарова получил спецприз XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Награда была вручена исполнителю главной роли – Гаврилу Менкярову.

Фото: ulusmedia

Кинокартина 2021 года рассказывает о молодом парне по имени Дьулуур, который возвращается после армии в родную якутскую деревню. На национальном празднике Ысыах он принимает участие в соревновании по мас-рестлингу и случайно открывает в себе спортивный талант.

Но внезапно умирает бабушка, младшую сестренку Кюннэй отправляют в детдом, а жилье отбирают за долги. В поисках сестры и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где в скором времени пройдет чемпионат по мас-рестлингу. Чтобы семья снова была вместе, ему придется пройти через колоссальные испытания на пути к победе.

Фото: ulusmedia

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