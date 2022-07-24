Капотом воткнулся в речное дно. В Якутии машинам пришлось «спрыгивать» в реку со сместившегося моста

В Якутии машинам пришлось «спрыгивать» в реку со сместившегося моста

В Нюрбинском районе повысился уровень воды в реке Конончан, из-за чего сместилась понтонная переправа. Автомобилистам пришлось преодолевать часть пути, ныряя прямиком в воду.

24 июля в сети появилось видео, на котором иностранные и отечественные внедорожники едут по понтонному мосту, правда, в конце переправы их ожидает не суша, а брод. Причем его глубина оказалась настолько большой, что машины уходили под воду на половину.

Больше всего не повезло черному джипу, который, съезжая с переправы, воткнулся капотом в речное дно. Самостоятельно выбраться из водной ловушки водитель не сумел. Ему на помощь пришел «УАЗ», вытащивший его на берег.

Многие из автомобилей глохли или застревали, как только окунались в реку. Без помощи с берега им не удавалось вылезти.

Один из очевидцев, комментируя происходящее, поинтересовался заведется ли железный конь после приема таких «ванн». Его собеседник заверил, что двигатель обязательно заведется, но только после того, как полностью высохнет.

Как выяснила «КП – Якутия», понтонный мост на реке Конончан был оборудован этим летом. Его на безвозмездной основе администрации района передал Мирнинско-Нюрбинский ГОК.

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