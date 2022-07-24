Дары Якутии. Когда и где собирать ягоды и грибы

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Сезон «тихой охоты» у якутян уже в разгаре. «КП – Якутия» рассказывает, где и когда в республике можно собрать ягоды и грибы.

Министерство экологии республики каждый год устанавливает сроки начала сбора дикорастущих плодов. В ведомстве предостерегают, что срывать с кустов ягоды следует с момента полного созревания, иначе вы просто повредите растения.

Лесные ягоды

В начале июля наступает сезон сбора земляники. Это вкусная и полезная ягода растет Ее уже собрали в Амгинском, Вилюйском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Намском районах. Чуть позже она созревает еще в трех улусах. С середины июля разрешается собирать землянику в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском районах.

Фото: KP.RU

На днях начался сбор одной из наиболее редких ягод Якутии – лесной малины. Она распространена в основном в Вилюйской группе районов. Ее можно собирать с 18-20 июля. Также сейчас пришло время собирать голубику.

Чернику разрешено собирать с начала августа в Мирнинском районе. Ленчане и нерюнгринцы будут искать ее в своих лесах в середине последнего летнего месяца.

Алданский виноград, который также известен как охта или смородина-дикуша, встречается в поймах крупных рек. Охту можно будет собирать в северных районах с первой декады августа.

Голубика из заречья. Фото: t.me/exostolicy

Янтарные ягоды морошки, которая растет в основном в Арктике, поспевает в начале августа. Оказывается, эта редкая ягода встречается в Вилюйском районе, где ее можно собирать с 12 июля. Также она уже поспела в Среднеколымском районе.

Самые распространенные в Якутии ягоды, которые растут практически в каждом районе, – это брусника, голубика, черная и красная смородина. Сбор красной смородины и голубики в большинстве улусов начался в середине июля. Черная смородина созреет в начале августа. За брусникой якутяне отправятся в лес после 20 августа.

Орехи и грибы

В конце лета в Олекминском, Ленском и районах собирают кедровые орехи. Чтобы не навредить растениям, запрещено сбивать или срывать незрелые шишки с веток. Правильнее собирать упавшие шишки не раньше 25 августа.

По сбору грибов ограничений нет. В Якутии распространены маслята, грузди, рыжики, волнушки, обабки (подосиновики и подберезовики), боровики. Необходимо срезать ножом у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки.

Грибы, собранные в арктическом поселке Депутатский. Фото: заря-яны.рф

Минэкологии Якутии напоминает, что в установленные сроки разрешена заготовка только для собственных нужд. Чтобы собирать дары природы для продажи, согласно лесному законодательству, необходимо заключить договор аренды лесного участка. Отмечается, что граждане могут посещать леса и собирать дикоросы беспрепятственно, в том числе и на арендованных кем-то участках лесного фонда.

Кругом пожары, а можно ли в лес ходить?

Из-за лесных пожаров в республике объявлен ЧС федерального значения. Как уточнили «КП – Якутии» на прямой линии «Авиалесоохраны», это не запрещает походы за ягодами и грибами, но важно помнить о правилах пожарной безопасности.

Не рекомендуется посещать леса Усть-Майского и Мирнинского районов, где введен режим ЧС муниципального характера.

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