Оформил квартиры дочерям и коллегам. Бывшему главе Мирнинского района Якутии вынесли приговор за мошенничество с недвижимостью

Ришат Юзмухаметов Фото: Мирнинское районное управление образования

23 июля в Мирнинском районном суде вынесли приговор в отношении бывшего главы района Ришата Юзмухаметова, обвиненного в мошенничестве на 12 миллионов рублей.

Об этом пишет издание SakhaLife.

Юзмухаметова приговорили к лишению свободы сроком на три года в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Экс-глава Мирнинского района был заключен под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, защита будет его обжаловать в суде высшей инстанции.

Напомним, что уголовное дело в отношении главы алмазного района Якутии было заведено в апреле 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК России «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Фото: СУ СК РФ по Якутии

По данным следствия, Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 миллионов рублей. Позже дело было переквалифицировано по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Издание уточняет, что глава района путем махинаций с приватизацией оформил на своих дочерей квартиру в Мирном, общей площадью более 100 кв. метров и стоимостью более 7,5 миллионов рублей. А также он подписал ряд распоряжений, в результате которых незаконно получили квадратные метры чиновники из районной администрации.

Чтобы привести главу района в отделение Следственного комитета, пришлось вырезать его дверь болгаркой, поскольку Юзмухаметов отказывался ее открывать. Впрочем, после дачи объяснений следователю его отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре того же года Юзмухаметов подал в отставку с должности главы Мирнинского района, заявив: «у алмазного края сегодня есть все необходимые условия для дальнейшего процветания. Сожалею, что по объективным причинам не смогу принять в этой работе дальнейшего участия».

Ришат Юзмухаметов стал главой Мирнинского района в 2013 году. В 2018 году был избран им повторно. Он должен был покинуть пост в сентябре 2023 года.

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