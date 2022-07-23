Обуглила потолок и стены. В Якутии молния ударила в жилой дом

Последствия удара молнии. Фото: скриншот видео

В соцсетях активно распространяется видеоролик, где показаны последствия удара молнии в жилой частный дом.

Сообщается, что это снято в селе Бердигестях Горного района. К сожалению, авторство и дату видео установить не удалось.

На нем женщина показывает, как сильно обуглились потолок и стены после удара молнии. И хотя мебель не повреждена, понятно, что последствия удара довольно серьезные. Хорошо еще, что никто из людей не пострадал.

В соцсетях началось обсуждение, что это могла быть шаровая молния, так как обычная молния ударяет в самую высокую точку, а дом явно одноэтажный. Однако, отметим, что этому пока нет никаких научно подтвержденных доказательств.

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