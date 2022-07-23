Что за бесхозные электросамокаты стоят на улицах Якутска и как ими пользоваться

Фото: KP.RU

Во многих городах страны на улицах, парковках и в скверах можно заметить, казалось бы, бесхозные электросамокаты. Они стоят в видном месте, обычно по несколько штук, но рядом нет никого, кого можно было бы счесть их владельцем. Это кикшеринг — аренда самоката самостоятельно через приложение.

С недавних пор подобное появилось и в Якутске. Новшество вызвало интерес у редакции «КП — Якутия». И мы решили опробовать новую услугу и рассказать, не скрывая минусов, как это все работает и какие опасности могут вас подстерегать.

Как пользоваться

Первым делом необходимо найти свободный электросамокат. В основном они находятся в центре города. Затем скачать специальное приложение по QR-коду на карточке на транспорте, зарегистрироваться в нем, привязать карту. После этого нажимаете «Начать поездку» и следуете инструкции: приложение попросит отсканировать QR-код выбранного самоката или ввести его номер вручную, осмотреть транспорт на повреждения и выбрать тариф.

Там же можно посмотреть карту, где в данное время есть свободные самокаты, какой у них уровень заряда и где расположены специальные парковки.

Фото: KP.RU

После пользования транспорт можно оставить в синей зоне — на парковках.

От угонщиков данные средства передвижения защищены трехступенчатой системой поиска и охраны.

Стоимость

Есть разные тарифы. На карточке написано от 6 рублей за минуту пользования. Но плюс к этому надо заплатить 50 рублей за аренду.

У нас вышло 176 рублей за 17 минут 41 секунду. За это время был преодолен путь в 2,27 км.

Минусы

Во-первых, это состояние наших дорог. Бесчисленные колдобины, неровности, ямы и бордюры превращают приятную поездку с ветерком в преодоление полосы препятствий с потом и слезами. Нередко приходится поднимать самокат, а весит он, как оказалось, довольно много. В общем, тщательно продумайте свой маршрут.

Фото: KP.RU

Во-вторых, ответственность за сохранность транспортного средства. Нет специального человека, которому ты мог бы сдать самокат после пользования, а он бы осмотрел его и снял с тебя ответственность. Здесь многое основано на доверии.

Перед тем как взять в аренду самокат, ты его проверяешь, не сломалось ли что-нибудь, работает ли все. И когда оформляешь поездку, ты таким образом подтверждаешь, что с ним все в порядке. После пользования прикрепляешь в приложении две фотографии транспортного средства.

Но судить по ним работоспособность и целостность самоката сложно. И пока кто-нибудь не возьмет в аренду этот же самокат, доказать, что ты оставил его в целости и сохранности, довольно трудно. А ведь мимо может проходить какой-нибудь вандал, который ударит, уронит или иным образом повредит средство передвижения, как на видео ниже.

Это опасно!

Корреспондент «КП — Якутия», который впервые опробовал данную услугу, убедился в этом лично. Электросамокаты могут развивать очень высокую скорость — в спортивном режиме до 25 км/ч, как написано на сайте компании. А тормозят они, как оказалось, очень резко. Наш неопытный пользователь из-за этого упал, точнее вылетел, с самоката и содрал приличный кусок кожи на ноге и руке. Нога опухла, рана загноилась, несмотря на обработку. И теперь ему придется хромать несколько дней.

Какие правила необходимо соблюдать

Передвигающиеся на самокатах, гироскутерах или сегвеях, мощность которых не превышает 250 Вт, приравниваются к пешеходам. Выезжать на проезжую часть дороги нельзя!

Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться.

Используйте защитную экипировку — наколенники, налокотники, велошлем.

Соблюдайте безопасную дистанцию до любых объектов.

Во время движения откажитесь от прослушивания музыки в наушниках и использования гаджетов.

Носите световозвращатели, чтобы быть заметным для других участников дорожного движения.

Сохраняйте безопасную скорость. Не нажимайте на тормоз слишком быстро и резко, он очень чувствительный.

Опасно не само использование того или иного средства передвижения, а безответственное отношение к нему и игнорирование потенциальных рисков. Сегодня уже стало ясно, что нельзя относиться ко всем этим устройствам только как к спортивному инвентарю и интересным игрушкам. Все эти «штуки» стали полноценными средствами передвижения, особенно в городах. И значит, отношение к ним должно быть соответствующим — серьезным.

Пожалуйста, помните о правилах, будьте предельно осторожны. Берегите себя и окружающих.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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