«Просто испугалась». Аттракцион в городском парке Якутска внезапно остановили из-за истошных криков ребенка

Фото: KP.RU

21 июля посетители Парка культуры и отдыха Якутска стали свидетелями внезапной остановки одного из аттракционов, с которого механикам пришлось выпускать людей, не дожидаясь завершения круга. «КП – Якутия» узнала, что случилось.

Инцидент с остановкой аттракциона «Фараон» в Якутске попал на видео. Пока крутящееся устройство замедлялось, с его стороны были слышны истошные крики.

– Какой ужас! – комментирует автор ролика. Правда, понять, что же именно случилось, по этим кадрам нельзя.

Директор Парка культуры и отдыха Виктор Обутов сообщил «КП – Якутия», что по данному факту проведено служебное расследование.

– Была вынужденная остановка, потому что девочка-посетительница запаниковала. Механики выпустили людей, никто не пострадал, никаких жалоб после не было. Аттракцион находится в исправном состоянии. Ежегодно проходит техническое освидетельствование в испытательной лаборатории. Ежедневно проводятся пробные пуски и технические осмотры техобслуживание ведется, – сказал он.

Пока билеты на этот аттракцион не продаются по настоянию прокуратуры города Якутска, которая начала проверку по инциденту с «Фараоном». Аттракцион ожидает проверки Гостехнадзора.

Фото: KP.RU

Как оказалось, сегодня утром нельзя было купить билеты на еще один экстремальный аттракцион «Форсаж». В администрации парка уточнили, что этот никак не связано с «Фараоном», просто инцидент совпал с ежегодной проверкой состояния аттракционов.

– Вчера (21 июля, прим. ред.) к нам прилетел специалист из испытательной лаборатории для проведения технического осмотра всех аттракционов, которые требуют регистрации по постановлению правительству. На время проверки они будут останавливаться, затем в тот же день продолжат работу. Проверка продлится до понедельника, – проинформировал Виктор Обутов.

Он добавил, что аттракционы с повреждениями не эксплуатируются до восстановления работоспособности.

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