Пытали и убили за кражу золота. В Якутске вынесут приговор третьему участнику банды похитителей людей

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Верховный суд в Якутске рассмотрит дело уроженца Ингушетии, обвиняемого в похищении людей и убийстве из-за пропажи самородного золота, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвинительное заключение было утверждено замгенпрокурора РФ Дмитрием Демешиным.

Громкое дело произошло в августе 2020 года. Один из участников преступной группы из Ингушетии нанял двух жителей Хакасии перевезти из Магаданской области в Читу самородное золото. Видимо, искушение обогатиться было сильнее страха перед возможным наказанием. В итоге преступники обнаружили, что часть золота из тайника в автомобиле пропала. Естественно, что подозрение сразу пало на нанятых водителей.

Чтобы найти пропавший драгметалл, к делу подключились шестеро его подельников. Они похитили водителей и одного их знакомого и в течение нескольких дней пытали, требуя рассказать, куда они спрятали золото. Попутно они ездили на автомобилях по территории Забайкальского края, Амурской области и Якутии, пытаясь найти пропавшие самородки.

Закончилась история плачевно для одного из похищенных. Его сочли «крысой» и вынесли свой жестокий приговор, утопив его в реке Индигирка возле поселка Усть-Нера Оймяконского района.

После того как все раскрылось, двое ингушей были схвачены, а остальные подались в бега и были объявлены в федеральный и международный розыск.

Двум арестованным бандитам в декабре 2021 года вынесли приговор. Один, признанный виновным в похищении и убийстве, получил 19 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Второй соучастник, участвовавший только в похищении, получил 11 лет также в колонии строгого режима.

И вот теперь задержан третий участник банды, который также обвиняется в похищении человека и убийстве. Приговор ему вынесут в Верховном суде Якутии.

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