В авиакомпании оправдались за скандал с задержкой рейса из Якутска

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В авиакомпании «Якутия» прокомментировали скандал с рейсом Якутск – Иркутск. Накануне в соцсетях появились гневные комментарии, что пассажиры уже почти сутки ожидают вылета, а представители авиакомпании «убегают» от пассажиров. Момент побега был снят на видео.

В «Якутии» пояснили, что на видео был снят совсем другой момент. По данным АК, представитель компании проинформировала пассажиров о задержке, после чего направилась к лифту, чтобы заказать напитки для ожидающих. Сотрудница объяснила, что после этого вернется к пассажирам. Именно ее уход за напитками, по словам представителей «Якутии», и был снят на видео и выдан за «побег».

«После получения информации о неисправности представитель вышла в накопитель, чтобы проинформировать пассажиров о вынужденной задержке рейса по причине технической неисправности <...> После возвращения представителя в накопитель всем пассажирам была повторно предоставлена информация о рейсе», – заявили в АК.

В компании добавили, что вылет был отложен из-за обнаруженной неисправности у «Боинга», который должен был следовать по маршруту. В соответствии с регламентом пассажирам предоставили питание и напитки, а также размещение в гостинице.

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