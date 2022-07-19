Сплавы и турбазы: где отдохнуть в Якутии летом

Пока лето еще не закончилось, якутяне спешат в свои выходные и отпуск хоть ненадолго выехать из душного города и хорошенько отдохнуть на лоне природы, вдоволь покупаться, порыбачить, наесться шашлыков и набраться сил перед долгой зимой.

Редакция «КП — Якутия» собрала для вас несколько идей, как можно безопасно и весело провести время вместе с родными.

«Чучуна Travel»

Сплав по рекам Амга и Буотама

Фото: «Чучуна Travel»

Что вас ждет: сплав по живописнейшим местам республики с опытными инструкторами, романтичная ночевка в палатках, вкусная костровая еда, купалка. Страховка и питание во время сплава входят в стоимость. Выезд каждую неделю в пятницу, обратно — в воскресенье.

Что взять с собой: спальный мешок, личные вещи и посуду.

Цены: сплав по Амге — 7500 рублей, по Буотаме — 8500 рублей. Скидка — 500 рублей за репост в соцсетях и постоянным клиентам.

Длительность: 3 дня.

Также можно организовать индивидуальные туры длительностью от 1 до 14 дней, например на Ленские столбы, ледник Булуус, реку Синюю, в питомник бизонов, по Якутску и др.

Фото: «Чучуна Travel»

Выезд в Алданский район для сбора голубики

Длительность: 1-2 дня

Цены: 4000-5500 рублей

Сайт: chuchuna.ru

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/chuchuna_travel

Телефон: +7-914-266-48-07

Туры на реку Синюю от «Синяя-тур»

Фото: «Синяя-тур»

Что вас ждет: путешествие на Синские скалы, в том числе на трэколе и лодке, ночевка в палатке, походная баня на берегу реки, посещение скалы Арка и местности Эйим, обзор Андреевской писаницы, купалка и рыбалка. Баня, услуги водомета, два обеда и завтрак входят в стоимость.

Фото: «Синяя-тур»

Группы: по 6-10 человек

Что взять с собой: спальный мешок, личные вещи и посуду, рыболовные снасти, питание.

Длительность: 3-4 дня

Цены: 12 тысяч рублей на август

Телефон: +7-924-168-40-65

По желанию группы можно изменить время выезда, продлить тур. Также в середине августа планируется выезд на Сахалин.

База отдыха «Тукулан»

Фото: База отдыха «Тукулан»

Что вас ждет: симпатичный и уютный домик на восемь человек со всем необходимым — дровяной печью и обогревателем, постельным бельем, посудой и кухонной утварью, микроволновой печью и индукционной плиткой, холодильником. Есть мангальная зона и техническая вода. В домике четыре односпальные кровати и одна двуспальная, а также один диван.

Фото: База отдыха «Тукулан»

Что взять с собой: питьевую воду и продукты, средства личной гигиены, тапочки.

Цены: суточная аренда (заезд в 14:00, выезд в 12:00) в пт-вс и праздничные дни — 10 тысяч рублей, в пн-чт — 8000 рублей. Дневное пребывание с 14 до 20 часов — 6000 рублей. Аренда места в гараже — 500 рублей.

Адрес: село Булгунняхтах Хангаласского района, ул. Советская, 123а, ехать вдоль реки Лены.

Телефон: +7-924-593-07-07

Также есть баня-квадробочка вместимостью до четырех человек. Стоимость — 3000 рублей за два часа, каждый последующий час — 1500 рублей. С собой нужны полотенца, банные принадлежности и тапочки.

От базы можно заказать услуги лодочников для поездки на Тукуланы, в бизонарий, на реку Буотама, Ленские столбы.

Гостевой дом SCANDIHOUSE

Фото: SCANDIHOUSE

Что вас ждет: двухэтажный дом в скандинавском стиле с балконом. В нем есть просторная кухня с газовой плитой, духовым шкафом, холодильником и микроволновой печью. Есть вся необходимая посуда для приготовления и проведения торжеств на 30 человек. Барная стойка, bluetooth-колонка JBL, микрофон, телевизор, Wi-Fi, кондиционер во всех комнатах, душ. Наверху расположены две спальни, детская комната и лаунж-зона — всего переночевать могут до 23-27 человек. Два туалета — внутри и снаружи. На улице есть мангал и дрова для топки.

Фото: SCANDIHOUSE

Дневное пребывание — с 14 до 22 часов. Суточная аренда — с 14:00 до 11:00 следующего дня.

Цены: до 20 человек — 15-25 тысяч рублей; свыше 20 человек — 20-30 тысяч рублей. Бронь — при оплате 30% от стоимости.

Адрес: Табагинский мыс, 7

Телефон: +7-967-928-62-68

Страница в соцсети: @scandihouse.ykt

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