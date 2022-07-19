Сплавы и турбазы: где отдохнуть в Якутии летом

Пока лето еще не закончилось, якутяне спешат в свои выходные и отпуск хоть ненадолго выехать из душного города и хорошенько отдохнуть на лоне природы, вдоволь покупаться, порыбачить, наесться шашлыков и набраться сил перед долгой зимой.
Редакция «КП — Якутия» собрала для вас несколько идей, как можно безопасно и весело провести время вместе с родными.
Сплав по рекам Амга и Буотама
Фото: «Чучуна Travel»
Что вас ждет: сплав по живописнейшим местам республики с опытными инструкторами, романтичная ночевка в палатках, вкусная костровая еда, купалка. Страховка и питание во время сплава входят в стоимость. Выезд каждую неделю в пятницу, обратно — в воскресенье.
Что взять с собой: спальный мешок, личные вещи и посуду.
Цены: сплав по Амге — 7500 рублей, по Буотаме — 8500 рублей. Скидка — 500 рублей за репост в соцсетях и постоянным клиентам.
Длительность: 3 дня.
Также можно организовать индивидуальные туры длительностью от 1 до 14 дней, например на Ленские столбы, ледник Булуус, реку Синюю, в питомник бизонов, по Якутску и др.
Фото: «Чучуна Travel»
Выезд в Алданский район для сбора голубики
Длительность: 1-2 дня
Цены: 4000-5500 рублей
Сайт: chuchuna.ru
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/chuchuna_travel
Телефон: +7-914-266-48-07
Фото: «Синяя-тур»
Что вас ждет: путешествие на Синские скалы, в том числе на трэколе и лодке, ночевка в палатке, походная баня на берегу реки, посещение скалы Арка и местности Эйим, обзор Андреевской писаницы, купалка и рыбалка. Баня, услуги водомета, два обеда и завтрак входят в стоимость.
Фото: «Синяя-тур»
Группы: по 6-10 человек
Что взять с собой: спальный мешок, личные вещи и посуду, рыболовные снасти, питание.
Длительность: 3-4 дня
Цены: 12 тысяч рублей на август
Телефон: +7-924-168-40-65
По желанию группы можно изменить время выезда, продлить тур. Также в середине августа планируется выезд на Сахалин.
Фото: База отдыха «Тукулан»
Что вас ждет: симпатичный и уютный домик на восемь человек со всем необходимым — дровяной печью и обогревателем, постельным бельем, посудой и кухонной утварью, микроволновой печью и индукционной плиткой, холодильником. Есть мангальная зона и техническая вода. В домике четыре односпальные кровати и одна двуспальная, а также один диван.
Фото: База отдыха «Тукулан»
Что взять с собой: питьевую воду и продукты, средства личной гигиены, тапочки.
Цены: суточная аренда (заезд в 14:00, выезд в 12:00) в пт-вс и праздничные дни — 10 тысяч рублей, в пн-чт — 8000 рублей. Дневное пребывание с 14 до 20 часов — 6000 рублей. Аренда места в гараже — 500 рублей.
Адрес: село Булгунняхтах Хангаласского района, ул. Советская, 123а, ехать вдоль реки Лены.
Телефон: +7-924-593-07-07
Также есть баня-квадробочка вместимостью до четырех человек. Стоимость — 3000 рублей за два часа, каждый последующий час — 1500 рублей. С собой нужны полотенца, банные принадлежности и тапочки.
От базы можно заказать услуги лодочников для поездки на Тукуланы, в бизонарий, на реку Буотама, Ленские столбы.
Фото: SCANDIHOUSE
Что вас ждет: двухэтажный дом в скандинавском стиле с балконом. В нем есть просторная кухня с газовой плитой, духовым шкафом, холодильником и микроволновой печью. Есть вся необходимая посуда для приготовления и проведения торжеств на 30 человек. Барная стойка, bluetooth-колонка JBL, микрофон, телевизор, Wi-Fi, кондиционер во всех комнатах, душ. Наверху расположены две спальни, детская комната и лаунж-зона — всего переночевать могут до 23-27 человек. Два туалета — внутри и снаружи. На улице есть мангал и дрова для топки.
Фото: SCANDIHOUSE
Дневное пребывание — с 14 до 22 часов. Суточная аренда — с 14:00 до 11:00 следующего дня.
Цены: до 20 человек — 15-25 тысяч рублей; свыше 20 человек — 20-30 тысяч рублей. Бронь — при оплате 30% от стоимости.
Адрес: Табагинский мыс, 7
Телефон: +7-967-928-62-68
Страница в соцсети: @scandihouse.ykt
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