Многодетной семье требуется помощь после пожара в жилом доме на улице Пионерской

Фото предоставлено Светланой Дмитриевой

Ночью 21 июля в Якутске на улице Пионерской, 31/3 произошел пожар, в котором крова лишились несколько семей, в том числе и многодетная семья Светланы Дмитриевой.

Фото предоставлено Светланой Дмитриевой

Управа Строительного округа объявила сбор помощи погорельцам. Им необходима финансовая помощь для приобретения предметов первой необходимости и продуктов питания.

Фото предоставлено Светланой Дмитриевой

— Мы с супругом воспитываем шестерых детей, из них трое несовершеннолетних живут с нами, плюс недавно из армии возвратился один из старших сыновей, — рассказала «КП-Якутия» Светлана.

Фото предоставлено Светланой Дмитриевой

По ее словам, пожар начался с детской комнаты в их квартире.

— От чего занялся огонь, мы не знаем. Можем, проблемы с электропроводкой или загорелся один из электроприборов... Пока ничего не говорят. Выгорела практически вся квартира, осталась только залитая водой кухня. Пожарные приехали быстро, нам удалось спастись. Но сильно пострадала бабушка из квартиры наверху. Ожогов, слава богу, у нее нет, но она надышалась дымом и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, — говорит она.

Фото предоставлено Светланой Дмитриевой

Светлана Дмитриева уже 17 лет является председателем комитета многодетных семей Строительного округа Якутска, награждена почетным знаком «Слава матери». Сейчас находится на пенсии. Ее супруг работает на стройке.

Фото предоставлено Светланой Дмитриевой

Сейчас семье нужно восстанавливать полностью выгоревшую квартиру. Нужна помощь в приобретении строительных материалов, краски, обои, линолеума, электропроводки и так далее. Также детям Светланы — девочкам 16 и 12 лет и 11-летнему мальчику нужны одежда и обувь на первое время.

Деньги в помощь семье можно перечислить на мобильный банк по номеру 89244607807 (Дмитриева Светлана Леонидовна).

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