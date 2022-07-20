Трутнев поручил восстановить школы и котельные в затопленных селах Якутии к сентябрю

Фото: правительство Якутии

Полпред президента Юрий Трутнев поручил восстановить социальные объекты в затопленных селах Якутии к сентябрю. Сегодня он вместе с главой республики посетил Верхоянск, недавно освободившийся от воды после паводка. Трутнев заявил о необходимости к осени вернуть в строй котельное имущество, школы и детские сады.

Айсен Николаев ранее потребовал до 1 сентября подготовить отопительные объекты и обеспечить просушку угля, который уже успели доставить перед паводком через «северный завоз». Трутнев отметил, что властям Якутии необходимо помочь району с материалами.

Отметим, что с начала первой волны паводка было затоплено 11 населенных пунктов в республике: одно село в Кобяйском и 10 населенных пунктов в Верхоянском районах. Пострадало 350 частных домов, 118 многоквартирных домов. В общей сложности в этих домах проживают 1663 человека.

Пострадали также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках.

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