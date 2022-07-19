Перепутала газ и тормоз. Жительница Якутска выплатила около миллиона рублей за гибель работника автосервиса

Фото: скриншот видеозаписи с камеры наблюдения

Якутский горсуд признал виновной 48-летнюю женщину в наезде на работника автосервиса, который погиб от травм.

Происшествие случилось 6 апреля прошлого года. Женщина приехала в автосервис на улице Петра Алексеева на своей машине Toyota Rush. Работник сел возле смотровой ямы и стал ждать, пока она заедет.

Но клиентка перепутала газ и тормоз, автомобиль внезапно набрал скорость и буквально раздавил мужчину. Сотрудник автосервиса получил множество травм и скончался на месте происшествия.

Видеозапись с моментом наезда вызвала широкий общественный резонанс. Было заведено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд состоялся 15 июня прошлого года, клиентку автосервиса признали виновной.

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Это значит, что в течение этого срока она не могла выезжать за пределы Якутска и переезжать без уведомления в другое место. Кроме того, она в раз в месяц приходила для регистрации в правоохранительные органы.

Также она должна была возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред в размере 900 тысяч рублей в пользу супруги погибшего.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Якутии, перечисление денежных средств происходило ежемесячно. Деньги удерживались со счетов, кроме того, подсудимая самостоятельно оплачивала задолженность через депозитный счет отделения. В настоящее время весь размер компенсации выплачен в полном объеме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.