«Все должно быть хорошего качества». Якутский депутат Елена Голомарева прокомментировала слухи о запрете завоза на Север сгущенки и муки высшего сорта

Елена Голомарева. Фото: пресс-служба Ил Тумэн

Сегодня соцсети республики всколыхнула новость, что народный депутат Якутии Елена Голомарева предложила исключить из продуктов для северного завоза в отдаленные районы региона сгущенку и муку высшего сорта, якобы они представляют вред для здоровья представителей коренных народов.

Так это ли или нет, «КП-Якутия» решила узнать у самой Елены Голомаревой. Она, кстати, является председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

— Неужели вы решили, что Голомарева сказала «запретить хлеб и сгущенку»? — смеется наша собеседница. — На самом деле этот вопрос действительно очень острый. В эти дни обсуждается федеральный закон о северном завозе. Президент РФ Владимир Путин дал поручение, чтобы этот закон был принят в кратчайшие сроки.

По словам Елены Голомаревой, парламент Якутии ставит вопрос о завозе продуктов питания хорошего качества.

— Мы тратим сотни миллионов рублей на северный завоз. В 2021 году был проведен круглый стол «Северный завоз: основа жизнеобеспечения и здоровья человека в Арктике». Было привлечено научное сообщество: институты, врачи, которые сделали очень хороший анализ.

В 2005 году правительство Якутии приняло решение субсидировать покупку и перевозку социально значимых продуктов питания для Севера, куда вошло 13 наименований. До этого их цена была в два-три выше, чем на «материке». Появилось предприятие «Якутоптторг», которое занимается этим вопросом. В 2021 году глава Якутии Айсен Николаев поручил построить во всех 13 арктических районах торгово-логистические центры.

— От качества завозимых продуктов зависит здоровье жителей отдаленных районов. Были проведены исследования по питанию коренного населения арктической зоны, где подчеркивается, что химический состав и калорийность продуктов должны всегда контролироваться. А основным рационом для коренных народов всегда были мясо и рыба, — говорит депутат.

В последние годы употребление мяса и рыбы в северных районах катастрофически уменьшается, и это ведет к ухудшению здоровья населения, отмечает Елена Голомарева.

— Одна из причин — это различные ограничения на охоту и рыболовство. Правила, установленные на федеральном уровне, не дают коренным народам охотиться и рыбачить так, как привыкли их предки. Сейчас Ассоциация коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока ставит вопрос о беззаявительном характере рыболовства.

Все законы и правила, принимаемые государством, сильно сказываются на качестве обыденной жизни живущих там людей, уверена депутат.

— Поэтому и мука, завозимая туда, должна быть хорошего качества. Не менее 30% ее должна составлять мука грубого помола, а не только высшего сорта. Она должна быть насыщена необходимыми минералами, к примеру, йодом, кальцием, магнием. А что насчет сгущенки? Мы не предлагали ее запретить, а просто обратили внимание на то, что сейчас большинство сгущенки — не очень хорошего качества, изготовлена из заменителей молочного жира. Необходимо усилить контроль за качеством продуктов, — резюмировала Голомарева.

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