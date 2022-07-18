Куда уходит детство. Как в Якутске решается вопрос с размещением детей из неблагополучных семей

Фото из архива KP.RU Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы знали, что в Якутске есть проблема размещения детей из трудных семей? В конце июня об этом сообщила пресс-служба МВД Якутии. «КП – Якутия» рассказывает, что об этом известно.

28 июня пресс-служба республиканского МВД опубликовала в своем телеграм-канале пост о буднях инспекторов ПДН, в котором рассказывалось, как «детские» полицейские спасают малышей из неблагополучных семей, оставшихся одни дома без еды и воды, порой даже на несколько дней. В релизе сообщалось, что в последнее время инспекторы стали сталкиваться с проблемой помещения детей до трех лет в специализированные детские учреждения и больницы.

«Детьми младшего возраста обычно занимаются специалисты Центра по содействию семейному воспитанию, однако данное учреждение переполнено и по состоянию на сегодняшний день не может принимать малышей», — говорилось в сообщении.

Так, с одним ребенком инспекторы ездили по городу пять часов, чтобы его куда-нибудь пристроить. С другим — целых восемь. А ведь у них еще были и другие вызовы.

«КП – Якутия» решила разобраться в этой проблеме и направила запрос в Минздрав Якутии, Минтруд, комиссию по делам несовершеннолетних мэрии Якутска, уполномоченной по правам ребенка, попыталась связаться с Центром содействия семейному и воспитанию и самими инспекторами ПДН.

Что нам ответили

Комиссия по делам несовершеннолетних окружной администрации Якутска: это вопрос к Минздраву и Минтруду.

Минтруд: по данному вопросу попросили выйти на Минздрав республики.

Минздрав Якутии: запрос был направлен 29 июня, но до сих пор на него нет ответа. Нам даже не удалось дозвониться до отдела документации, чтобы узнать, кому его перенаправили.

Центр содействия семейному воспитанию: дозвониться до них не удалось, руководство учреждения отказалось с нами встречаться и передало через охранника, что у них нет проблем с нехваткой мест.

Республиканский центр содействия семейному воспитанию. Фото: телеграм-канал центра

МВД Якутии: ведомство, опубликовавшее релиз, отказалось связать нас с инспекторами ПДН и поспешило заверить, что проблема уже устранилась и теперь детей принимают.

Единственным, кто попытался разобраться в ситуации, оказалась уполномоченный по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева. Защитница прав детей со своей стороны тоже направила несколько запросов в Минздрав, Минтруд и МВД республики.

Что ответила уполномоченный по правам ребенка в Якутии

«Детей до трех лет помещают в системы здравоохранения. Но есть федеральный закон, по которому дети должны иметь для этого показания, т.е. у ребенка должно быть какое-то заболевание», — объяснила проблему Туйаара Васильева.

Как мы поняли, сложности возникают именно в тех случаях, когда малыш здоров. По злой иронии, если у ребенка нет проблем со здоровьем, то его труднее разместить.

Еще одной причиной данной проблемы она назвала миграцию населения из районов в столицу республики, из-за которой население города растет очень быстро. По указу главы Якутии Айсена Николаева в ближайшее время должны построить новый центр, который как раз и должен решить проблему нехватки мест в социальных учреждениях, отметила детский омбудсмен.

«Но до этого момента нужно, конечно, постараться найти консенсус и решить эту проблему», — заключила Туйаара Васильева и сообщила, что берет данный вопрос на свой контроль.

На днях детский омбудсмен встретилась с министром труда и социального развития региона Еленой Волковой и обсудила эту проблему.

Что в итоге?

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Якутии организовала обход социальных учреждений совместно с представителями ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних Якутска, органов опеки, Минтруда и Минздрава.

Это Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Берегиня», Республиканский центр содействия семейному воспитанию.

«Надо прийти к какому-то решению и найти выход из этой проблемы. Это должно быть межведомственное решение», — сказала Туйаара Васильева.

Обход пройдет сегодня, 18 июля. По его итогам выйдет отдельный материал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.