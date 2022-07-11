Три года провели два маленьких брата, родители которых погибли в Сирии, вдали от родины — Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Из Сирии на родину, в Якутию, вернули двоих детей, чьи родители погибли в зоне военных действий, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Братья родились за пределами страны. Российские специалисты нашли их в сирийском лагере для беженцев «Аль-Холь» в ноябре 2019 года. Тогда старшему из мальчиков было три года, а младшему всего год.

Молекулярно-генетическое исследование подтвердило в декабре того же года их родство с бабушкой, проживающей в Якутии. На детей оформили свидетельства о рождении и загранпаспорта.

За это время братьев перевели в детский приют «Джераблус». И их снова пришлось искать.

В апреле 2022 года бабушка мальчиков обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Якутии. И после долгой процедуры подготовки документов и согласований 8 июля в Турции женщина наконец увидела своих внуков.

Сегодня, 11 июля, воссоединенная семья прилетела в Якутск.

«Дети чувствуют себя хорошо, наконец они дома среди любящих родных», — поделилась якутянка и поблагодарила главу республики Айсена Николаева за организованный перелет на родину, а также уполномоченного по правам ребенка в Якутии Туйаару Васильеву за помощь в возвращении внуков и оформлении документов.

«Сложно представить, что довелось пережить детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую жизнь. Но сейчас все позади, и они, наконец, вернулись на родину к своей любящей бабушке, в семью», — прокомментировала Туйаара Васильева и отметила, что мальчиков ждет долгий процесс лечения и реабилитации, этот вопрос будет находиться на контроле.

На вопрос «КП — Якутия», как братья вообще оказались в зоне боевых действий в Сирии, уполномоченный по правам ребенка сообщила, что в интересах детей подробности не раскрываются.