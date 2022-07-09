В Якутии участковые потушили пожар и спасли супружескую пару пенсионеров

Фото: пресс-центр МВД России

Лейтенант полиции Эрчим Николаев и младший лейтенант полиции Айаал Павлов служат в участковом отделении села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. Не побоявшись огня, они бросились на помощь односельчанам.

Во время празднования национального якутского праздника Ысыах они, как обычно, проводили вечерний обход. Вдруг заметили дым со стороны одного из домов Нагорной улицы. Полицейские тут же бросились на место происшествия.

Оказалось, что загорелась деревянная летняя терраса жилого дома. Со слов напарников, они незамедлительно вызвали пожарных, а сами решили проверить, есть ли кто дома. На стук в дверь, запертую изнутри, ответа не последовало, но был слышен звук, включенного телевизора. Полицейские предположили, что проживающие в доме пожилые люди могли уже лечь спать.

Чтобы попасть внутрь и спасти пенсионеров, не подозревающих об опасности, служители закона взломали дверь горящей террасы. Эрчим Николаев и Айаал Павлов помогли его хозяевам выбраться из дома, в котором пламя уже перекинулось на деревянный пол за пределами террасы. Просто стоять и смотреть, как огонь распространяется и набирает силу, участковые не стали и они, не теряя времени, потушили огонь своими силами до приезда пожарных.

85-летний хозяин дома и его 82-летняя жена, почетные ветераны системы образования Якутии поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь.

– Наши участковые вовремя заметили возгорание дома и спасли сограждан. От себя лично и нашего наслега выражаю большую признательность и благодарность, – глава сельского поселения «Тюнгюлюнский наслег» Гаврил Данилов.

В настоящее время решается вопрос о поощрении якутских участковых, сообщает пресс-центр МВД России.

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