«Наблюдаем понижение уровня воды». Якутск готовится к открытию городского пляжа

Фото: KP.Ru

Утром 14 июня на общегородской планерке в мэрии Якутска заслушали доклад о готовности открытия городского пляжа на 202 микрорайоне.

Напомним, в 2022 году городской пляж был передан муниципальному унитарному предприятию «Городские бани». Представитель этой организации сообщил, что до конца недели ожидается получение разрешения Роспотребнадзора.

«Наблюдаем понижение уровня воды. Мы получили положительное заключение по песку, ждем результатов анализа по воде. 16 июня запускаем пескопросеивательную технику для уборки пляжа», — отметил он.

Фото: KP.Ru

Управлением Роспотребнадзора по Якутии взяты пробы воды с 17 водоемов, в том числе в 202 микрорайоне, в районе Шестаковки, Петуховки, Зеленого Луга, в селе Хатассы, поселке Тулагино, поселке Жатай (Захаровка) и с озер Сергелях, Ытык-Кель, Хатынг-Юрях (в районе Республиканского техникума-интерната), Леонтьевское (с. Маган). Лабораторный анализ проверит водоемы на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Фото: KP.Ru

По данным издания «Эхо столицы», по предварительным результатом три пробы дали положительный результат на кишечную палочку. Речь идет о «Стрелке», пляжах на озерах Хатын-Юрях и Сергелях.

«В связи с наступлением жаркой погоды рекомендуем населению воздержаться от купания в необорудованных и неразрешенных местах, случайных водоемах», — говорится на сайте ведомства.

Ведомство напоминает, что пляжи должны быть оборудованы кабинами для переодевания, общественными туалетами, душевыми, урнами. Уборка территории, дезинфекция туалетов, душевых и раздевалок должна проводиться один раз в день.

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