«Подрядчику выставят штраф». В мэрии Якутска прокомментировали падение 12-летней девочки в котлован, где ведутся дорожные работы

Горожане не обращают внимания на заграждения. Фото: Якутия.Инфо

Начальник отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Владимир Макаров прокомментировал инцидент с падением 12-летней девочки в дорожный котлован в центре Якутска.

Его видеокомментарий размещен в телеграм-канале мэрии Якутска.

Он выразил сожаление по поводу инцидента и отметил, что согласно требованиям муниципального контракта, ответственность за сохранность здоровья и имущества населения в первую очередь несет подрядная организация.

«На данный момент подрядная организация делает все, чтобы такие инциденты не повторялись. В отношении подрядчика выставлены штрафные санкции, нарушения будут устранены», – сказал Макаров, добавив, что заказчик не раз выдавал претензионные письма и предписания в адрес подрядной организации.

Он напомнил, что не раз были выявлены случаи, когда граждане сами нарушали правила дорожного движения по временной схеме и переходили ремонтируемые участки дороги в неположенных местах.

Макаров обратился к горожанам и гостям столицы с просьбой, чтобы они соблюдали правила временного движения.

Между тем, как сообщает издание «Якутия.Инфо», на месте инцидента уже выставлены ограждения, а котлован засыпают песком. Отметим, что горожане не обращают внимание на заграждения и спокойно проходят через них.

На месте падения котлован засыпают песком. Фото: Якутия.Инфо

Утром 13 июня 12-летняя девочка упала в дорожный котлован на ремонтируемом участке перекрестка проспекта Ленина и улицы Кирова. При падении она повредила руку. Прохожие вызвали скорую и маму девочки. Школьницу увезли в медучреждение.

По этому случаю прокуратура проводит проверку.

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