Якутянин Григорий Попов проиграл свой второй бой в лиге Naiza FC

Фото: Naiza Fc

Известный якутский боец, ранее выступавший в лиге UFC, проиграл казахстанцу Елжана Алиаскару. Бой состоялся 12 июня в рамках юбилейного турнира лиги Naiza-40 в Алматы.

Казахстанский боец Елжан Алиаскар отправил Григория Попова в технический нокаут в первом раунде.

Фото: Naiza Fc

— Я у рефери спрашиваю: «Ты чего так рано останавливаешь?» Он говорит: «Он [Елжан] тебе более 10 ударов нанес». Я подсчитал, он в стойке четыре удара и внизу — пять ударов. Я только начинаю подходить ему в ноги, он [рефери] останавливает. Хотя должны были шанс дать. Вспомните бой с Сержаном (предыдущий бой Попова в лиге NFC, — прим.ред.), у него ни глухой защиты, ничего не было — он [рефери] не останавливал. А здесь? Человек прошёл столько боев, вплоть до UFC, и он за такое нелепое останавливает — это бред, реально, — прокомментировал бой Григорий Попов.

Фото: Naiza Fc

Боец ответил хейтерам и заявил, что не собирается завершать карьеру.

—Думаете, что я на пенсию уйду? Нет,не дождётесь. Газуем, прём дальше. Возможно рефери и был прав, что остановил. [...] Случилось то, что случилось. Самое главное, травм у нас нет. [...] Ни капли не расстроились. Бывает такое, когда «своих» тянут, — заключил в своей речи на странице в инстаграм Григорий Попов.