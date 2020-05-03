Безлимитный интернет стал доступен в Среднеколымском районе Якутии

В апреле для жителей арктического города Якутии – Среднеколымска впервые стал доступен безлимитный интернет. Ранее здесь действовали только тарифы с платой за каждый использованный мегабайт внешнего трафика.

Это стало еще одним шагом для реализации на Севере проекта «Доступный интернет», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным во время его ежегодного Послания Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Запуском безлимитных тарифов в Среднеколымске, городе, который располагается почти в двух тысячах км. от столицы республики – Якутска, занимался «Ростелеком». Совместно с операторами спутниковой связи был расширен канал в направлении Среднеколымска. Его пропускную способность увеличили в 10 раз.

«Мы, жители арктических районов Якутии, ощущаем острую потребность в современных коммуникациях. Проект безлимитного тарифа в Среднеколымске стал еще одним шагом по устранению цифрового неравенства в республике», - сказал глава города Среднеколымска Николай Чукров.

По словам жителей города, стоимость подключения к безлимитному тарифу довольна высокая – четыре тысячи рублей в месяц. «Но это гораздо дешевле, чем платить за каждый использованный мегабайт внешнего трафика. Я лично оплачивал по 10 тысяч рублей каждый месяц», - делится житель города Николай Гаврильев.

Сегодня жители Среднеколымска надеются, что благодаря проекту «Доступный интернет», и у них появится недорогой и быстрый интернет.

В планах строительство волоконно-оптической линии связи в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек».

Напомним, что с 1 апреля на территории России доступ к бесплатному контенту российских интернет-сервисов обеспечен в рамках поручения президента России Владимира Путина о реализации проекта «Доступный интернет», который позволит получить бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-ресурсам.