Пять школ Якутии выиграли гранты по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики»

Пять школ из Якутии стали победителями федерального конкурса по проекту «Кадры для цифровой экономики», объявленного в рамках национальной программы «Цифровая экономика», которую инициировал президент РФ Владимир Путин. Всего определено 125 российских школ-победителей. Участниками конкурсного отбора стали общеобразовательные учреждения с углубленным изучением математики и информатики.

Так, Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского получит грант в 6 млн рублей, средняя общеобразовательная школа №19 им. Л.А.Попугаевой п. Удачный Мирнинского района – 4 млн. и Республиканский лицей-интернат – 5,8 млн рублей. Бердигестяхская школа им. А. Осипова Горного района получит 3 млн рублей. Сунтарская СОШ №1 им. А.П.Павлова – 2 млн рублей.

Примечательно, что Республиканский лицей-интернат и Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа получают грант во второй раз. Это показатель качества их работы.

По словам Николая Кучурова, директора Нюрбинского технического лицея им. А.Н.Чусовского, выигранные 6 млн рублей федерального гранта позволят закупить технические средства обучения, также деньги планируется направить на стажировку учителей, транслировать их опыт работы по всей республике. «Многие наши выпускники поступают в технические вузы, выбирают специальности, связанные с IT-технологиями», - говорит директор лицея.

Юлия Афанасьева, ученица 11 «Б» класса Нюрбинского техлицея, победитель многих олимпиад российского и международного уровня, точно знает, какое образование хочет получить - ее будущая профессия связана с медицинской биофизикой. Поэтому для сдачи ЕГЭ выпускница выбрала профильную математику и физику. «Надеюсь, что наш лицей достигнет ещё больших успехов и продолжит развиваться, обучая детей, также горящих желанием стать лучшими!» – говорит Юлия.

Как сообщили в управления образования Нюрбинского района, благодаря реализации национального «Образование», инициированного президентом страны, 1 сентября в городе Нюрба откроется первый на Дальнем Востоке центр цифрового образования детей «IT-куб».

Отметим, что в послании к Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил к 2021 году обеспечить школам возможности для цифровой трансформации и подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», который предполагает бесплатный доступ граждан к социально значимым сервисам.