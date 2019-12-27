Дипломат с душой поэта

Великий русский дипломат и драматург Александр Грибоедов – личность героическая и трагическая одновременно. Он снискал славу благодаря неизданной при жизни, но переписанной от руки тысячами копий комедии «Горе от ума».

Александр Сергеевич блистал познаниями персидской истории и языка, интриг двора могущественной каджарской династии. Посланник мирного договора между Россией и Персией, он вошел в историю Армении как спаситель двухсот тысяч семей православных армян, оказавшихся в персидском рабстве.

К 225-летию со дня рождения дипломата с душой поэта, которое случится совсем скоро — 15 января 2020 года — Фонд культурного наследия А.С.Грибоедова посвящает международную научно-практическую конференцию «Евразийская дипломатическая миссия А.С. Грибоедова». Конференция состоится в октябре будущего года в Москве. Проводиться форум научной общественности будет при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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Проект включает в себя не только научную дискуссию о его вкладе в развитие российско-грузинских и российско-армянских культурных и экономических связей, но и мультимедийную выставку документов и материалов «А.С. Грибоедов. 200 лет дипломатического служения России».

В работе конференции примут участие политики, ведущие российские и зарубежные ученые, работники дипломатических представительств зарубежных стран, деятели литературы и искусства, студенты. Предусмотрена работа трех секций: «Дипломатическое наследие А.С. Грибоедова и перспективы развития публичной дипломатии в странах ЕАЭС»; «Проблемы и перспективы увековечивания памяти А.С. Грибоедова» и «Развитие публичной дипломатии в молодежной и студенческой среде на примере изучения наследия А.С. Грибоедова». Молодежная секция конференции будет проведена с использованием дискуссионных и проектных форматов, что привлечет учащихся и студентов к изучению основ публичной дипломатии.

- Особое внимание будет уделено обсуждению вопросов особенностей динамики международных систем в странах ЕАЭС, изучению роли дипломата А.С. Грибоедова в освобождении пленных из каджарского плена, работе по созданию условий для этнического выживания армянского народа, анализу политэкономической конструкции Евразийского проекта А.С. Грибоедова о создании Российской Закавказской компании. Мы в долгу перед А.С.Грибоедовым. В Москве нет ни музея его имени, ни улицы, ни станции метрополитена. Между тем наследие выдающегося сына России, погибшего с оружием в руках при защите дипломатической миссии в Тегеране, нуждается в дальнейшем изучении и популяризации, — отметил председатель совета Фонда А.С.Грибоедова Алексей Чертков.

Организаторы планируют взаимоувязать тематику конференции с основными разделами фотовыставки. Материалы для нее собираются по всей стране и передаются в Фонд А.С.Грибоедова. Почитатели таланта классика отечественной литературы посетят грибоедовские места в России, Армении, Грузии и Иране.