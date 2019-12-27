2019-12-27T07:51:55+03:00
Общество

В пяти торговых точках Якутска изъяли 2 тысячи баночек со снюсом

Рейд провела административная комиссия города, полиция и сотрудники Роспотребнадзора
Ольга Донская
Поделиться:
О рейде сообщила глава города Сардана Авксентьева.О рейде сообщила глава города Сардана Авксентьева.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

26 декабря административная комиссия города вместе со столичной полицией и Роспотребнадзором провели рейд по магазинам, с целью выявить точки продажи жевательного табака – снюса. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

- Изъяли 2000 баночек со снюсом, который продают под видом жевательного (некурительного) табачного изделия. Пожалуйста, объясните своим детям, что это очень опасно для их здоровья! — написала глава города.

В республиканском управлении Роспотребнадзора добавили, что смеси изъяты из пяти торговых объектов:

1. магазин Гурман, ул. Чиряева, 5/1;

2. Табачно-кофейный дом, магазин, ул. Можайского, 27а;

3. ТЦ «Силуэт», ул Кирова, 30;

4. магазин «Удачный», ул. Стадухина, 83г;

5. ТЦ «Дом торговли», ул. Аммосова, 6.

Напомним, что ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству разработать законопроект о запрете оптовой и розничной продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и/или его производные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Новости 24
В Якутске два китайских ресторана приостановили свою работу из-за нарушения санэпиднорм
Движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях открыто раньше
Украл чтобы шить: в Момском районе мужчина присвоил чужую швейную машинку
Мошенник из Якутии орудовал в Благовещенске
Якутянка установила вредоносную программу и лишилась более 115 тысяч рублей
В Якутске представлен символ предстоящего Года патриотизма
В селе Ытык-Кюель открылся новый детский сад
В Айхале водитель легковушки на большой скорости врезался в грузовик
В одном из банкетных залов Якутска массово отравились люди
Шашки в -46 градусов: в Якутии отметили 25 лет со дня открытия шахматного центра
Попрыгал на голове: в Нюрбе пятиклассник избил своего одноклассника
Спикер Госсобрания Ил Тумэн примерил новогодние образы
И снова актированный день: в Якутске зафиксировано -48 градусов
Туман: в якутском аэропорту не смогли приземлиться два самолета
На дороге Амга - Сулгаччы произошла авария: погибла женщина-пассажирка
Сотрудник «Сахатранснефтегаз» повредил подземный газопровод
На нескольких автозимниках Якутии повысили грузоподъемность до 10 тонн
Новый национальный парк открыт на территории Якутии
В Якутии неадекватного авиапассажира оштрафовали на 500 рублей