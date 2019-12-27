В пяти торговых точках Якутска изъяли 2 тысячи баночек со снюсом

26 декабря административная комиссия города вместе со столичной полицией и Роспотребнадзором провели рейд по магазинам, с целью выявить точки продажи жевательного табака – снюса. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

- Изъяли 2000 баночек со снюсом, который продают под видом жевательного (некурительного) табачного изделия. Пожалуйста, объясните своим детям, что это очень опасно для их здоровья! — написала глава города.

В республиканском управлении Роспотребнадзора добавили, что смеси изъяты из пяти торговых объектов:

1. магазин Гурман, ул. Чиряева, 5/1;

2. Табачно-кофейный дом, магазин, ул. Можайского, 27а;

3. ТЦ «Силуэт», ул Кирова, 30;

4. магазин «Удачный», ул. Стадухина, 83г;

5. ТЦ «Дом торговли», ул. Аммосова, 6.

Напомним, что ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству разработать законопроект о запрете оптовой и розничной продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и/или его производные.