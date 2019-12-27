В пяти торговых точках Якутска изъяли 2 тысячи баночек со снюсом
26 декабря административная комиссия города вместе со столичной полицией и Роспотребнадзором провели рейд по магазинам, с целью выявить точки продажи жевательного табака – снюса. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
- Изъяли 2000 баночек со снюсом, который продают под видом жевательного (некурительного) табачного изделия. Пожалуйста, объясните своим детям, что это очень опасно для их здоровья! — написала глава города.
В республиканском управлении Роспотребнадзора добавили, что смеси изъяты из пяти торговых объектов:
1. магазин Гурман, ул. Чиряева, 5/1;
2. Табачно-кофейный дом, магазин, ул. Можайского, 27а;
3. ТЦ «Силуэт», ул Кирова, 30;
4. магазин «Удачный», ул. Стадухина, 83г;
5. ТЦ «Дом торговли», ул. Аммосова, 6.
Напомним, что ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству разработать законопроект о запрете оптовой и розничной продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и/или его производные.
ИСТОЧНИК KP.RU