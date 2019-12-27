2019-12-27T05:20:22+03:00
Наука

Школьница из Якутии нашла древнего лемминга

Находке 41,5 тысяч лет
Ольга Донская
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До этого на территории республики было найдено всего пять древних грызунов.До этого на территории республики было найдено всего пять древних грызунов.Фото: ЯСИА
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Школьница из Якутии случайно нашла мумию лемминга – грызуна, жившего более 40 тысяч лет назад. Внутренние органы не сохранились до наших дней, но ученые смогли изучить скелет и зубы находки.

Найденный грызун – редкость, ведь до последнего времени в Якутии было сделано лишь пять таких находок, в том числе сусликов в 1946 году и полевок – в 1968-м. Лемминга обнаружили на берегу реки Тирехтях (приток реки Момы), недалеко от участка, где раньше откапывали бивни мамонтов. Тело находилось в вытянутом состоянии, с головой, повернутой влево. На спине, боках и животе уцелели остатки шерсти. Животное идентифицировали как настоящего лемминга, близкого к своим современным сибирским сородичам.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст останков составляет 41,5 тысячи лет. По мнению ученых, в эпоху плейстоцена лемминги обитали не только в Якутии, но и на Чукотке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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