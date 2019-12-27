«Покорители Холода» отправятся в экспедицию по Якутии уже в январе

В самом холодном месяце зимы –январе, добровольцы будут искать рекордно низкую температуру в Якутии. Блогеры в течении двух недель будут измерять температуру воздуха, живя в палатках и почувствовав реальное дыхание Севера.

Проект «Покорители Холода» проводится для продвижения туристского потенциала Якутии как самой холодной обитаемой территории мира. Автором экстремального проекта стал владелец туристической компании, академик Национальной академии туризма РФ Вячеслав Ипатьев.

Первая экспедиция будет проходить в тестовом режиме с 11 января по 24 января 2020 года. Местами базирования экспедиций определены в Верхоянском улусе — база «Нельгесе» и в Оймяконском улусе — база «Бурустах», где были ранее зафиксированы самые низкие температуры в Северном полушарии Земли.

Гидами для участников экспедиции станут путешественник Герман Арбугаев и Георгий Цыпандин. А участниками первой экспедиции станут блогеры Илия Воскресенский, Павел Матвеев и Наталия Белякова. Их ждет насыщенная программа и события, которые они будут освещать в своих блогах, кроме того имена первооткрывателей войдут в научные справочники и издания о зарегистрированных мировых рекордах и получат титул «Покоритель Холода» с именным сертификатом. При успешном ежегодном осуществлении проекта наука сможет получить совершенно уникальные данные о самых низких температурах Северного полушария Земли за длительный период.