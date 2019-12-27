В Якутии оштрафовали командира воздушного судна за повреждение шасси

Командир воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Якутия» признан виновным в нарушении правил безопасности движения. Из-за действий пилота были повреждены тормоза и шасси самолета.

Инцидент произошел 15 мая в аэропорту Якутска, когда борт прилетел из Нюрбы.

- При осуществлении посадки и торможения на взлетно-посадочной полосе командир нарушил требования должностной инструкции, руководства по летной эксплуатации самолета и федеральных авиационных правил, что повлекло за собой повреждение тормозов и авиашин на одной из стоек шасси воздушного судна. В результате данного авиационного события авиакомпании „Якутия“ причинён ущерб на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей, - сообщили следователи.

Члены экипажа и руководство авиаэскадрильи привлечены к дисциплинарной ответственности. Приговором суда командиру воздушного судна назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.