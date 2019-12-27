2019-12-27T03:46:40+03:00
Происшествия

Глава киргизской диаспоры в Якутии задержан за организацию незаконной миграции

При задержании у него обнаружили документы граждан Киргизии [видео]
Ольга Донская
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Бекболиев работал не один.Бекболиев работал не один.
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Главу киргизской диаспоры в Якутии Жазбека Бекболиева задержали в кафе. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

По делу проходит не он один, а с сообщницей, жительницей Якутска, которая отвечала за составление документов и подбор принимающей стороны. Бекболиев же отвечал за поиск мигарнтов, отмечено, что при задержании у обвиняемого были найдены документы граждан Киргизии, которые были поставлены на миграционный учет.

Полученные за услуги деньги пособники делили между членами группы. О том, сколько человек состояло в этой группе, следствие пока не сообщает.

В Якутске задержан глава киргизской диаспоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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