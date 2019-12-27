Глава киргизской диаспоры в Якутии задержан за организацию незаконной миграции

Главу киргизской диаспоры в Якутии Жазбека Бекболиева задержали в кафе. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

По делу проходит не он один, а с сообщницей, жительницей Якутска, которая отвечала за составление документов и подбор принимающей стороны. Бекболиев же отвечал за поиск мигарнтов, отмечено, что при задержании у обвиняемого были найдены документы граждан Киргизии, которые были поставлены на миграционный учет.

Полученные за услуги деньги пособники делили между членами группы. О том, сколько человек состояло в этой группе, следствие пока не сообщает.