Якутяне подали заявки на льготную ипотеку на 800 миллионов рублей

Общая сумма, на которую жители Якутии подали заявки на получение льготной ипотеки, составила около 800 млн рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на своих официальных страницах в социальных сетях в воскресенье.

- Сегодня в Якутии несколько молодых семей уже получили 2-процентный ипотечный кредит. Сотни заявок уже поступило, — сказал Ил Дархан.

Дальневосточной льготной ипотекой могут воспользоваться не только молодые семьи столицы, но и жители всех районов и городов республики. Глава региона дал поручение руководителям районов вплотную заняться этим вопросом и поддерживать семьи в получении кредита.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки к законодательству, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям «дальневосточных гектаров» брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

В республиканском ипотечном агентстве сообщали, что за первые десять дней действия программы льготной ипотеки жителям Якутска одобрили более 50 заявок для участия в ней.