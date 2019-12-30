2019-12-30T05:40:06+03:00
Общество

Якутяне подали заявки на льготную ипотеку на 800 миллионов рублей

За первые десять дней со старта дальневосточной ипотеки кредит одобрили 50 семьям
Ольга Донская
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Первое заключение договора прошло 17 декабря.Первое заключение договора прошло 17 декабря.Фото: ЯСИА
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Общая сумма, на которую жители Якутии подали заявки на получение льготной ипотеки, составила около 800 млн рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на своих официальных страницах в социальных сетях в воскресенье.

- Сегодня в Якутии несколько молодых семей уже получили 2-процентный ипотечный кредит. Сотни заявок уже поступило, — сказал Ил Дархан.

Дальневосточной льготной ипотекой могут воспользоваться не только молодые семьи столицы, но и жители всех районов и городов республики. Глава региона дал поручение руководителям районов вплотную заняться этим вопросом и поддерживать семьи в получении кредита.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки к законодательству, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям «дальневосточных гектаров» брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

В республиканском ипотечном агентстве сообщали, что за первые десять дней действия программы льготной ипотеки жителям Якутска одобрили более 50 заявок для участия в ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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