2019-12-30T03:56:38+03:00
Здоровье

В Якутии зафиксирован 51 случай заражения корью

Среди заболевших 15 детей
Ольга Донская
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Три человека отказались от иммунизации.Три человека отказались от иммунизации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На территории Якутии зарегистрирован 51 случай заболевания корью, в том числе 15 детей. На данный момент выздоровело 36 человек.

Амбулаторно лечатся 11 граждан, а в стационар поступили четверо. По данным Минздрава республики подавляющее большинство заболевших отказались от прививки или не знали свой иммунный статус. В поликлиниках Якутска созданы 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации контактировавших с больными корью. Несмотря на заражение и все меры, принятые для предотвращения дальнейшего распространения заболевания в министерстве, отметили, что были зарегистрированы три случая отказа от экстренной иммунизации из категории контактируемых, которые в итоге повлекли за собой угрозу заражения окружающих.

В ведомстве сообщили, что уклонение от проведения противоэпидемических мероприятий (отказ от госпитализации, изоляции, вакцинации), выполняемых по предписанию надзорных органов, подпадает под статью Уголовного кодекса РФ. Минимальное наказание — штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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