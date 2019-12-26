Прокуратура Якутии начала проверку гибели людей утонувших рядом с Жиганском

25 декабря в 87 км от Жиганска ниже по течению реки Лены провалились под лед два грузовика КамАЗ, принадлежащие частному лицу. Семейная пара не смогла выбраться из машины и пошла ко дну вместе с транспортом - они везли продукты и новогодние подарки.

Водитель и пассажир второго провалившегося под лед КамАЗа были госпитализированы в хирургическое отделение Жиганской центральной районной больницы. Прокуратура Якутии начинает прокурорскую проверку, в ходе которой будет дана оценка обеспечению безопасности при перевозке грузов автомобильным транспортом, соблюдению требований законодательства при эксплуатации ледовых переправ.

На данный момент спасатели извлекли тела, которые будут доставлены в Якутск.