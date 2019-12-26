2019-12-26T08:05:22+03:00
Происшествия

8 лет за убийство: в Якутии в колонию отправится мужчина, убивший своего знакомого деревянной скамейкой

Конфликт произошел во время застолья
Ольга Донская
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Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
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В Нюрбинском районе Якутии осудили 33-летнего мужчину. Осужденный проведет восемь лет в колонии строгого режима за убийство знакомого.

Следствием и судом установлено, что 7 апреля 2019 года обвиняемый и два его знакомых устроили застолье в квартире одного из них. Во время распития между осужденным и одним из гостей произошла ссора, во время которой злоумышленник избил жертву, а потом нанес удары металлическим черенком и деревянной скамьей, используя их в качестве оружия. После получения телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый был задержан и заключен под домашний арест. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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