Пополнение: в якутском зоопарке «Орто Дойду» родился белый медвежонок
В якутском зоопарке «Орто Дойду» у пары белых медведей Колыманы и Ломоносова родился второй детеныш. Предположительно малыш появился на свет 15 декабря.
Сейчас Колымана находится в закрытом вольере, где за ней наблюдают с помощью видеокамеры. Впервые работники зоопарка увидели медвежонка 17 декабря. Колымана с детенышем «выйдут в свет» в конце марта или начале апреля, тогда может станет известен пол медведя. Как и Хаарчаану, его отправят в другой зоопарк, потому что вольер, в котором сейчас обитают белые медведи, рассчитан только для одной пары. Строительства еще одного у нас в планах нет, потому что пока у зоопарка другая задача - расширение «жилплощади» для бурых медведей. В какой зоопарк отправится новорожденный будет решать куратор Ассоциации зоопарков и аквариумов России.
Медведица Колымана родила детеныша в зоопарке Орто-Дойду.Подписывайтесь на наш канал в YouTube: https://bit.ly/2YIvSgh Якутия 24 - это новости в круглосуточном формате. Корреспонденты нашего телеканала освещают все важные события Якутска, Якутии, страны и мира. Политика, экономика, спорт, актуальные интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое вы увидите первыми. Мы в социальных сетях: Сайт: http://yk24.ru/ Facebook: https://www.facebook.com/yk4ru/?modal=admin_todo_tour Instagram: https://www.instagram.com/yk24.ru/ Вконтакте: https://vk.com/yk24ru Twitter: https://twitter.com/yakutia_24 Одноклассники: https://www.ok.ru/yakutiya.24
ИСТОЧНИК KP.RU