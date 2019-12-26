2019-12-26T03:31:28+03:00
Происшествия

В Якутии семейная пара погибла подо льдом

Погибшие ехали на грузовике
Ольга Донская
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Пять большегрузов выполняли коммерческий рейс.Пять большегрузов выполняли коммерческий рейс.
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При выполнении рейса Якутск - Жиганск - Кюсюр Булунского района под лед провалился грузовик КАМАЗ. Трагедия произошла в 87 км от поселка Жиганск.

Всего в колонне ехало 5 большегрузов, выполнявших коммерческий рейс. Для уточнения обстановки на место происшествия выехал глава поселка Кыстатыам, а также старший инспектор ГИМС и сотрудник ГИБДД из Жиганска. А 26 декабря запланирован вылет вертолета Ми-8 с пятью спасателями, среди которых четыре водолаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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