2019-12-25T08:02:32+03:00
Общество

Нехватка донорской крови в Якутске дошла до критической отметки

Из-за задержки финансирования компенсация за сдачу крови не выдается с начала месяца
Ольга Донская
Поделиться:
Регистраторы донорского отдела каждый день отбирают и приглашают на сдачу по 15 человек, чтобы своими усилиями восполнить запасы банка крови.Регистраторы донорского отдела каждый день отбирают и приглашают на сдачу по 15 человек, чтобы своими усилиями восполнить запасы банка крови.
Изменить размер текста:

В Якутске на станции переливания крови сложилась критическая ситуация из-за нехватки донорской крови. Причиной этому стала задержка финансирования компенсации за сдачу крови, которую не выдают с начала декабря.

Из-за этого желающих сдать кровь становится все меньше и меньше. Регистраторы донорского отдела каждый день отбирают и приглашают на сдачу по 15 человек, чтобы своими усилиями восполнить запасы банка крови. Но, этого не хватает на то, чтобы покрыть нужду в компонентах.

Сотрудники станции переливания крови просят всех желающих с 1+, 2+, 3+ группами крови подойти на Станцию переливания крови. В преддверии новогодних праздников потребность в донорской крови возрастет, поэтому 4 и 5 января 2020 года ведется прием доноров. Документы, необходимые для донорства: ФЛГ, паспорт, СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кока-колу придумали фармацевты?!
Центр помощи детям «Наш дом» и Ассоциация Российских фармацевтических производителей в рамках программы «Наставничество» разработали специальный курс профориентации «От игры к профессии» для детей, оставшихся без попечения родителей
Ипотеку закроют, коммуналку пересчитают: в Самаре помогут приемной семье, унаследовавшей 2 миллиона долгов
Банк пошел на мировую с родителями двух малышек, мама которых оставила им в наследство долги, а власти обещали разобраться с недоплатой по коммуналке
Новости 24
В Нерюнгри директор предприятия получила штраф за оскорбление сотрудника
Бонни и Клайд: жители Мирного пытались скрыться в Иркутской области после серии квартирных афер
В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы
Олимпийский чемпион Александр Карелин прилетел в Якутск
Стало известно имя нового гендиректора Национального художественного музея
Насыщенные выходные: якутский депутат угнал машину, врезался в забор и убежал
Гроссмейстер из тюрьмы: осужденный якутянин стал лучшим на шахматном турнире страны
Два якутянина получили условный срок за незаконный вылов рыбы
Школьники рады: в Якутске 25 декабря начальные классы не учатся из-за холода
2020 год – Год поколений в Якутске
Погода в Якутске на 25 декабря
Работа, найдись: на якутской бирже труда в 2019 году 200 инвалидов нашли свое призвание
Министерство спорта Якутии планирует в 2020 году провести 440 физкультурных мероприятий
Глава Якутска Сардана Авксентьева наградила лидеров молодежи
«Алмазы Анабара» презентовали мультсериал о Лисенке Токо
Выбраны три финалиста конкурса на должность директора якутского Национального художественного музея
Все свое ношу с собой: осужден житель Алдана, пронесший на работу наркотики в носках