Нехватка донорской крови в Якутске дошла до критической отметки

В Якутске на станции переливания крови сложилась критическая ситуация из-за нехватки донорской крови. Причиной этому стала задержка финансирования компенсации за сдачу крови, которую не выдают с начала декабря.

Из-за этого желающих сдать кровь становится все меньше и меньше. Регистраторы донорского отдела каждый день отбирают и приглашают на сдачу по 15 человек, чтобы своими усилиями восполнить запасы банка крови. Но, этого не хватает на то, чтобы покрыть нужду в компонентах.

Сотрудники станции переливания крови просят всех желающих с 1+, 2+, 3+ группами крови подойти на Станцию переливания крови. В преддверии новогодних праздников потребность в донорской крови возрастет, поэтому 4 и 5 января 2020 года ведется прием доноров. Документы, необходимые для донорства: ФЛГ, паспорт, СНИЛС.