2019-12-25T04:29:29+03:00
Общество

«Жар-птица» улетела: уникальный якутский желтый бриллиант продан мировому бренду Graff Diamonds

Подобные камни встречаются крайне редко
Ольга Донская
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Итоговая стоимость за один карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы.Итоговая стоимость за один карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы.
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Graff Diamonds, известный мировой бренд премиальных ювелирных изделий, приобрел уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата, изготовленный гранильным подразделением АЛРОСА. Итоговая стоимость за один карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы.

Камень сертифицировали Геммологическим институтом Америки (GIA) как «Фантазийный ярко-желтый» (Fancy Vivid Yellow), что означает высшую степень насыщенности цвета. Бриллиант также имеет чистоту VS1 (практически без включений) и превосходную (Excellent) оценку за симметрию и полировку.

Уникальный бриллиант является частью коллекции «Представление» (The Spectacle), посвященной русскому балету. В нее также входит уникальный розовый бриллиант массой 14,8 карата «Призрак Розы», которому пророчат звание самого дорогого бриллианта в истории России. Третий «участник» коллекции станет известен позже.

Драгоценный камень, найденный в 2017 году на россыпном месторождении Эбелях в Якутии, считается одним из самых крупных фантазийных ярко-желтых камней, когда-либо добытых АЛРОСА.

- Эта сделка — первая прямая покупка Graff у АЛРОСА без посредников, и я надеюсь, что она станет началом новой фазы нашего взаимодействия. Мы рады видеть доверие крупнейших участников отрасли к компании, которое растет благодаря нашим усилиям в области прозрачности ведения бизнеса, предоставления гарантий происхождения бриллиантов и социальной ответственности, - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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