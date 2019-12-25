Арбитражный суд Якутии отменил дело о банкротстве компании «ЯТЭК»

Британская компания National Development с поддержкой «А-Проперти» отказалась от требований признать «ЯТЭК» банкротом. Арбитражный суд удовлетворил заявление компании.

Процедура наблюдения в отношении «ЯТЭК» была введена с января 2019 года. Инициатором дела о банкротстве стало якутское предприятие «Кинг-95», которому компания задолжала 7 млн рублей. Позже «Кинг-95» продал долг за 12 млн рублей британской компании National Development. В конце апреля Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение о введении процедуры наблюдения в отношении «ЯТЭК» и обязал суд первой инстанции начать рассмотрение дела заново, сообщает News.ykt.

За это время «А-Проперти» выкупила долги якутского предприятия перед Сбербанком и Bank of China на общую сумму более 5 млрд рублей. В сентябре совет директоров «ЯТЭК» одобрил сделку на 16,82 млрд рублей с компанией «А-Проперти». Сумма сделки равна 68% балансовой стоимости активов «ЯТЭК».

В декабре новым руководителем «ЯТЭК» стал бывший гендиректор ООО «РТ — Глобальные ресурсы», дочернего предприятия ГК «Ростех», Андрей Коробов.

«ЯТЭК» — стратегическое предприятие, на долю которого приходится 86% добываемого газа в Якутии. Балансовая стоимость активов по последнему аудиту равна 24,1 млрд рублей.