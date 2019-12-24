2019-12-24T10:41:44+03:00
Здоровье

Корь не спит: в Якутии 44 человека подхватили опасную инфекцию

13 случаев инфицирования зафиксировано у детей до 17 лет
Ольга Донская
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6453 человек получили вакцину против кори.6453 человек получили вакцину против кори.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Якутске на 24 декабря ситуация с заражением корью ухудшается. На данный момент зарегистрировано 44 случая заболевания, в том числе 13 случаев у детей до 17 лет.

Большинство заболевших не получали прививку против кори. В медицинских организациях Якутска созданы 52 прививочные бригады для проведения подчищающей иммунизации. Прививки получили 6453 человека, в том числе 3664 ребенка и 2789 взрослых.

В очаге вируса среди контактных лиц привито 1032 человека, в том числе 109 детей. Насчитано более 8,1 тысячи контактных лиц, в том числе более 2 тысяч детей. Всех их будут наблюдаться в течение 21 дня.

- При контакте с больным корью у непривитого человека риск заболеть составляет практически 100%. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть корью, —рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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